FERMO - Dopo una lunga permanenza, quasi da record, Flavio Destro non è più l'allenatore della Fermana. Fatale al tecnico piemontese, ma ascolano di adozione, la sconfitta interna della sua squadra con l'Imolese. Questo il comunicato diramato dalla società: "La Fermana comunica ufficialmente di aver sollevato dall’incarico della guida tecnica della prima squadra mister Flavio Destro: oltre al tecnico viene sollevato dall’incarico anche il vice Vincenzo Rodia. All'ex tecnico gialloblù e al suo vice vanno i ringraziamenti da parte della società per i traguardi raggiunti nel corso della sua gestione e la professionalità dimostrata durante l’intera gestione stessa. La seduta di allenamento di domani sarà guidata dal preparatore atletico Roberto De Luce". La Fermana attualmente, nel girone b della serie C, è sedicesima in classifica con 8 punti conquistati in 9 partite.

