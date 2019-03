di Ugo Trani

Eusebio Di Francesco è a un passo dall'esonero dalla Roma. I suoi collaboratori hanno salutato i dipendenti del centro tecnico di Trigoria. In arrivo Claudio Ranieri. L'avvocato Grassani, legale dell'allanatore romano, è al tavolo con i dirigenti giallorossi per preparare il contratto. Ranieri tornerà questa sera da Londra e domani sarà a Trigoria. L'allenamento è fissato per il pomeriggio proprio per avere il tempo di sistemare tutto.

