Elisa Di Francisca ha incontrato a Milano la community di Mammatleta.it

Il 13 aprile è stata la festa milanese di mammatleta.it, il blog di Elisa Di Francisca lanciato a maggio 2018 per condividere con le altre donne esperienze, ansie e gioie dell’essere mamma e donna sportiva oggi.



L’evento, da un’idea di DMTC (l’agenzia di comunicazione e PR che segue Elisa Di Francisca dal 2010), era rivolto a tutte le mamme/donne/sportive che seguono i canali digitali e il blog di Mammatleta e a tutta la community al femminile interessata a tali temi. La campionessa jesina e il blog Mammatleta avevano avuto un primo momento di incontro con la community lo scorso 12 dicembre a Roma. Un format vincente, destinato ad avere nuovi appuntamenti in altre città italiane.



Il momento di incontro, ad ingresso gratuito per le partecipanti, si è svolto nella sede McFIT di viale Fulvio Testi, affermando il concetto fondamentale che dal digitale ci si possa aggregare sul territorio guardandosi negli occhi, da donna a donna e azzerando i gradi di separazione.



“È stata una giornata particolare – ha spiegato Elisa Di Francisca al termine dell’evento – Un’emozione fortissima incontrare tante donne e mamme con le quali ho condiviso attività sportive e di formazione. Un’iniziativa sicuramente da ripetere. Ringrazio tutti i partner che hanno sostenuto l’evento. Continuate a seguirmi sul mio blog mammatleta.it”.



L’introduzione e apertura dell’evento evento è stata curata da Elisa Di Francisca, assieme ad Alessia Tarquinio (Giornalista Sky Sport). Dopo aver salutato le partecipanti, Elisa ha raccontato la sua avventura di #Mammatleta: dal blog alla community, passando attraverso le sue esperienze di vita, condividendo le giornate multitasking, iniziate con la nascita del piccolo Ettore.

Diverse le attività pensate per le mamme presenti e declinate nelle diverse sale della location.

