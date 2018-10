Difese di ferro: VIgor un solo gol subito e per di più su rigore

ANCONA - Sei partite di campionato e nessuna porta inviolata per le squadre marchigiane. Ma la Vigor è vicinissima a questo record perchè l'unico gol subito dalla formazione di Guiducci è maturato su calcio di rigore alla prima giornata sul campo del Valfoglia. Rossoblù con la difesa di ferro ma in difesa stanno andando fortissimo anche Chiaravalle (prima categoria girone B, ma 5 partite giocate), Pietralacroce (seconda categoria girone C) e San Claudio (seconda categoria girone E), anche loro hanno infatti subito un solo gol.

