VARESE - E' la giornata n. 28, potrebbe essere anche una domenica chiave in ottica salvezza con la Vuelle che cerca disperatamente i punti per rimanere nel massimo campionato. Ma l'impegno che attende la squadra di Boniciolli è tutt'altro che semplice anche se Varese non sta di certo attraversando un buon momento. Pesaro ha bisogno della vittoria perchè non sempre si può sperare nelle sconfitte delle avversarie. A questo proposito ecco le partite che attendono le altre squadre che stanno facendo di tutto per evitare la discesa in serie A2. Impegno esterno e anche molto difficile per la Grissin Bon Reggio Emilia a Venezia, giocano invece in casa sia Torino che Pistoia con la Fiat che riceve la visita della Vanoli Cremona mentre l'attuale fanalino di cosa si gioca tutto o quasi contro Cantù.

