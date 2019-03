SENIGALLIA - Conto alla rovescia e attesa che cresce di ora in ora. In occasione del match di domenica 10 marzo FC Vigor Senigallia-Anconitana in programma alle ore 15 allo stadio Bianchelli di Senigallia, si specificano - ecco il comunicato ufficiale - di seguito tutte le modalità per poter accedere allo stadio, con abbonamenti, biglietti e accrediti e tutte le info utili del caso.



La gradinata sarà riservata esclusivamente ai tifosi dell’Anconitana, la tribuna coperta e la curva saranno riservate esclusivamente ai tifosi della Vigor Senigallia.



Per l’occasione saranno ripristinate le biglietterie all’ingresso dello stadio, sotto le statue nel parcheggio antistante.



La società specifica che non sarà indetta la giornata rossoblu prevista a inizio stagione, pertanto gli abbonamenti sottoscritti ad inizio stagione saranno validi per questa partita. Scelta effettuata per premiare chi si è abbonato ad inizio stagione e ha supportato la squadra nonostante il disagio di assistere a 9 partite casalinghe su 15 di campionato allo stadio di Ostra Vetere.







TAGLIANDI TRIBUNA COPERTA E CURVA (Tifoseria Vigor Senigallia)



A partire dalla mattinata di mercoledì 6 marzo è possibile acquistare i biglietti in prevendita presso i seguenti punti vendita di Senigallia.



Campo Saline, edicola Fioretti (alla fine del al Corso, davanti sede BNL)

Club Ragazzi della Nord



Costo biglietto curva 8 €

Costo biglietto tribuna coperta 10 €



Si invitano i tifosi della Vigor Senigallia ad acquistare i biglietti in prevendita al fine di evitare file eccessive al botteghino dello stadio nel giorno della partita.







TAGLIANDI GRADINATA (Tifoseria Anconitana)



E’ possibile acquistare i biglietti in prevendita al costo di 7 € (invece di 8 €, prezzo al botteghino il giorno della partita) presso i seguenti punti vendita di Ancona (già disponibili):



Car Caffè, Ancona via Vallemiano 33 | tutti i giorni orario continuato

Angolo del Dolce, Ancona Corso Carlo Alberto | tutti i giorni orario continuato

Punto Enel A2A, Ancona Via Torresi | durante la settimana lavorativa orario d’ufficio

G Planet, Ancona via I Maggio 25B | tutti i giorni orario continuato dalle 14,00 alle 24,00



Si invitano i tifosi dell’Anconitana ad acquistare i biglietti in prevendita al fine di evitare file eccessive al botteghino dello stadio nel giorno della partita.







ALTRE INFO IMPORTANTI (Accrediti, tesserini, minori, ecc.)





Le richieste di accredito da parte degli organi di informazione devono essere inviate esclusivamente all’indirizzo email fc.senigallia@gmail.com entro le ore 15 di venerdì 8 marzo (con nome, cognome, testata, numero tessera iscrizione all’albo). Gli accrediti dovranno essere ritirati domenica presso la biglietteria dello stadio prima della partita.



Per questa gara non sarà consentito l’accesso gratuito ai possessori di tesserino da allenatore, arbitro o qualsiasi altra tessera diversa dall’abbonamento stagionale.



Ingresso gratuito in ogni settore dello stadio consentito ai minori di 16 anni (è necessario esibire un documento di identità valido).





