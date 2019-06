Doping, Christian Burns trovato positivo ad un anabolizzante: Mondiali di basket a rischio?

Tegola per il basket italiano: Christian Charles Burns, ala dell'Olimpia EA7 Milano e della Nazionale azzurra, è stato trovato positivo al doping. Burns, nato e cresciuto negli Stati Uniti ma con cittadinanza italiana acquisita per matrimonio, ha fallito un test fatto effettuare da Nado Italia alla fine della partita tra l'Olimpia e l'Alma Trieste dello scorso 12 maggio: il cestista 34enne è risultato positivo ad un metabolita di Clostebol (anabolizzante).



La Prima Sezione del Tna, in accoglimento dell'istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l'ala dell'Olimpia. Christian Burns, che dopo l'uscita dai playoff di Milano per mano di Sassari, avrebbe dovuto unirsi alla Nazionale per prepararsi al Mondiale di basket, potrebbe ora vedere la sua convocazione fortemente a rischio: e chissà che per il team di Meo Sacchetti non si aprano le porte per Jeff Brooks, anch'egli recentemente naturalizzato italiano e convocabile dal ct azzurro.





