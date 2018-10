SAN BENEDETTO - Altra forte scossa alla Samb. Il dg Andrea Gianni ha presentato le dimissioni e il ds Francesco Lamazza è stato sollevato dall’incarico dal presidente Franco Fedeli. La comunicazione ufficiale è arrivata stamattina dalla società rossoblù. Non è quindi bastata la vittoria per 2-1 contro l’Imolese nel turno infrasettimanale di mercoledì per far tornare il sereno nell’ambiente della Samb, la prima società tra le marchigiane ad aver cambiato l’allenatore: dal 1° ottobre in panchina c’è l’umbro Giorgio Roselli al posto del pesarese Giuseppe Magi.

