ANCONA - Con il comunicato ufficiale numero 165 del Comitato regionale della Figc, pubblicato nel primo pomeriggio, diventa ufficiale l’esclusione della Dorica Torrette dal girone C di Seconda Categoria dopo che la società anconetana si è ritirata dal campionato. Il Giudice Sportivo, «vista la formale rinuncia al proseguo del campionato fatta pervenire dalla società Dorica Torrette, dispone l’esclusione dal campionato della sunnominata società ai sensi dell’art. 53 comma 4 N.O.I.F., disponendo che tutte le residue gare previste in calendario siano considerate perse con il punteggio di 0-3. Si infligge altresì alla Società Dorica Torrette, ai sensi dell’art 53 comma 8 del N.O.I.F., la sanzione dell’ammenda di euro 600,00, pari a sei volte (quanto le gare residue) la misura prevista per la prima rinuncia».



Inoltre, «a seguito della ritiro dell’U.S. Dorica Torrette, si evidenzia che, ai fini della classifica finale, la stessa vene considerata come 16^ classificata». Per cui nel girone C ci sarà una sola retrocessione e non più due, e l’Ostra, attualmente ultima in classifica con 12 punti e a -1 della Dorica Torette, diventa automaticamente 15ª e quindi penultima e quindi in corsa per i playout, nonostante l’attuale -13 dalla penultima, che è la Nuova Folgore. Per disputare lo spareggio salvezza è necessario che il distacco tra le due squadre non sia superiore a nove punti.



Chiaramente, oltre a Dorica Torrette-Brugnetto, che non si è disputata sabato scorso, sono già da considerarsi assegnati i 3-0 a tavolino per Dorica Torrette-Pontesasso di sabato prossimo, Belvedere-Dorica Torrette del 31 marzo, Dorica Torrette-Real Cameranese del 6 aprile, Nuova Sirolese-Dorica Torrette del 13 aprile e Dorica Torrette-Varano del 25 aprile.

