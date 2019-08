ANCONA - In attesa che si giochi il preliminare, domenica 18 agosto alle 16, il Dipartimento Interregionale ha reso noto gli accoppiamenti del primo turno di Coppa Italia Serie D in programma domenica 25 agosto sempre alle 16. Per le marchigiane subito altri due derby, dopo quello del preliminare, con Sangiustese-Jesina e Recanatese-Montegiorgio. In campo anche la vincente di Porto Sant’Elpidio-Tolentino, in programma appunto domenica 18, che affronterà in trasferta la vincente del confronto tutto umbro Bastia-Foligno. In questa fase entreranno in gioco le 47 vincenti del turno precedente e le 63 società aventi diritto, ad esclusione delle nove partecipanti alla Coppa Italia della Lega Serie A, tra cui il Matelica, detentrice della Coppa Italia Serie D, oltre a Sanremese, Adriese, Cavenago Fanfulla, Lanusei, Mantova, Ponsacco, Città di Fasano e Turris.



