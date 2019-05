Dybala, parla il fratello: «Non è felice alla Juve. Se ne andranno in tanti»

Paulo Dybala non ha vissuto un’annata memorabile: messo in ombra da Cristiano Ronaldo, ha segnato pochi gol in campionato, raramente è stato decisivo in Champions, e come tutta la sua squadra sta chiudendo la stagione - seppur da campione d’Italia - con addosso la delusione dell’eliminazione per mano dell’Ajax di Ten Hag.







Il fratello della Joya, Gustavo, in un’intervista a Radio Impacto Cordoba, non ha esitato a lasciar trasparire lo stato d’animo del fratello, che è indicato come possibile partente per il club bianconero, sacrificabile a patto che arrivi un’offerta congrua. «Ci sono molte possibilità che lasci la Juve, ha bisogno di un cambiamento. Non è felice», ha detto Gustavo.









Ma Dybala, secondo il fratello, non sarebbe l’unico in questa situazione: «Non sarà l’unico ad andarsene - ha detto - fuori dal campo nessun problema con Ronaldo, i problemi sono in campo. Resterà in Italia o all’estero? Non posso dirlo». Poi la stoccata finale: «Molti giocatori della Juve sono scontenti, non solo mio fratello: non sarà l’unico ad andare via». Che sia un'estate di rivoluzione in campo e in panchina?

