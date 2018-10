ANCONA - Nessun anticipo ieri, programma di oggi decisamente intrigante con Tolentino-Sassoferrato Genga, il confronto tra le due capolista a raccogliere grande interesse. Chi prenderà il volo? O il torneo sarà ancora più equilibrato? Tante le partite che serviranno a capire meglio i valori del campionato.





Il Marina terzo in classifica ospita il Portorecanati, in casa il Fabriano Cerreto che se la vedrà con l'Urbania, da non perdere anche Camerano-Grottammare poi un inedito Atletico Alma-Monticelli mentre l'Atletico Gallo sarà di scena a Porto Sant'Elpidio. Completano il quadro Montefano-Fossombrone e San Marco Lorese-Pergolese.





Classifica: Tolentino, Sassoferrato Genga 13, Marina 12, Fabriano Cerreto 11, Porto Sant'Elpidio 9, Fossombrone 8, Urbania, Atletico Gallo, Grottammare 7, Atletico Alma 6, Camerano, Pergolese, San Marco Lorese 5, Porto Recanati 4, Biagio Nazzaro 3, Montefano, Porto d'Ascoli 2, Monticelli 0.



© RIPRODUZIONE RISERVATA