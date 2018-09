ANCONA - Niente anticipi al sabato in Eccellenza con l’unica eccezione di cinque società ribelli. Da questa stagione il Comitato regionale della Figc ha deciso che tutte le partite del massimo campionato regionale debbano essere disputate la domenica. Questo perché l’Eccellenza, articolata in girone unico regionale, comporta trasferte che non consentono, ai giovani calciatori partecipanti, il regolare rispetto degli impegni scolastici. Alle società è stata data comunque facoltà di accordarsi per l’anticipo al sabato delle gare di competenza, accordo che deve pervenire al Comitato regionale almeno dieci giorni prima della gara.



Tra le 18 società del campionato, solo cinque non hanno accettato fino in fondo l’obbligo del giocare di domenica. Di fatto Camerano, Marina, Servigliano Lorese, Porto d’Ascoli e Porto Sant’Elpidio hanno deciso che, quando si affronteranno lo faranno di sabato, mantenendo così fede alla tradizione e alle proprie esigenze. Il primo di dieci sicuri anticipi è andato in scena sabato scorso alla prima giornata con Porto d’Ascoli-Servigliano Lorese, finita 3-2 per gli ospiti. Il secondo si giocherà sabato prossimo: Camerano-Biagio Nazzaro, causa indisponibilità campo, è stata anticipata a sabato 15 alle 15.30 e si disputerà sul campo sportivo comunale Salvo D’Acquisto di Loreto.

