ANCONA - E' un'attesa che cresce di giorno in giorno. E non solo per quel che fu nel lontano 1982 la sfida tra Anconitana e Vigor. Attesa che cresce perchè i contenuti della sfida di domenica (il via posticipato alle ore 15 per favorire un maggior afflusso di spettatori) sono particolari: di fronte le due reginette del campionato di Promozione girone A, di fronte le due città più grandi della provincia, di fronte due realtà che vogliono riprovare a riconquistarsi spazio e considerazione. Attacco mitraglia la squadra di Nocera, difesa di ferro quella di Guiducci e una preparazione cui fa da sfondo l'entusiasmo delle due tifoserie con il Del Conero che domenica potrebbe e dovrebbe offrire un colpo d'occhio molto interessante.

