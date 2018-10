Empoli-Juventus 1-0 La diretta Gran gol di Caputo, bianconeri sotto

L'Empoli, reduce dal pareggio di Frosinone nella partita di domenica scorsa giocata alle ore 12.30, ospita quest'oggi al Castellani la capolista Juventus, imbattuta in stagione e sempre vittoriosa fino a questo momento quando ha giocato in trasferta. I padroni di casa non possono far altro che cercare di sovvertire i pronostici e cercare di guadagnare almeno un punto utile per la propria classifica.

Sono 2 le vittorie dell'Empoli in Serie A al Castellani al cospetto della corazzata bianconera: l'ultima nel girone di ritorno del campionato 1998/99, nel mese di aprile, per 1-0 grazie ad un gol di Bianconi. Dybala ed una doppietta di Higuain hanno invece suggellato l'ultimo trionfo della Juventus in Toscana, nel mese di ottobre della stagione calcistica 2016/2017.



Segui la diretta



Le formazioni

EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Antonelli; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc; La Gumina, Caputo. Allenatore: Aurelio Andreazzoli.



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Massimiliano Allegri



© RIPRODUZIONE RISERVATA