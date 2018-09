Empoli-Milan 0-1 La Diretta Autogol di Capezzi, poi palo di Caputo

La sfida del Castellani tra Empoli e Milan chiude il programma della 6a giornata di campionato: il brillante Empoli di Andreazzoli ha raccolto fin qui forse meno di quanto avrebbe meritato alla luce del gioco espresso, mentre il Milan, 5 punti dopo 4 partite giocate, ha fin qui deluso e chiede a se stesso un brusco cambio di rotta per adeguare il rendimento alle aspettative di inizio stagione.



SEGUI LA DIRETTA



Nei 12 precedenti in Serie A tra Empoli e Milan, mai una vittoria per i toscani: 6 i pareggi, altrettante le affermazioni dei rossoneri. Nell'ultimo incontro disputato, campionato 2016/2017, fu 1-4, con vantaggio rossonero di Lapadula, pareggio di Saponara e poi Suso, autorete di Costa e ancora Lapadula a blindare il risultato per i milanesi.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Veseli; Bennacer, Capezzi, Krunic; Traore; La Gumina, Caputo.



MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Borini, Calhanoglu

© RIPRODUZIONE RISERVATA