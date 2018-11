Manca solo l'ufficialità per l'esonero di Aurelio Andreazzoli dalla panchina dell'Empoli. È costata cara all'allenatore massese la settima sconfitta (su 11 partite giocate) in campionato contro il Napoli lo scorso venerdì con il risultato di 5-1. Dal club azzurro, al momento, non sono state diramate comunicazioni ufficiali ma già si parla del probabile sostituto che sarebbe Beppe Iachini, lo scorso anno 'autorè della salvezza con il Sassuolo.

