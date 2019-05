Empoli-Torino: 0-0 La Diretta Per i toscani vale una finale

Va in scena oggi una sfida che per l'Empoli vale quanto una finale, contro il Torino di Walter Mazzarri. I toscani sono impegnati nella lotta per non retrocedere, e una vittoria oggi darebbe nuova linfa alle speranze di salvezza dei ragazzi di Andreazzoli. Partita fondamentale anche per gli ospiti, reduci dalla faticosa vittoria casalinga sul Sassuolo e che con i loro 60 punti non hanno per nulla abdicato al sogno di centrare la qualificazione per una delle coppe europee nella prossima stagione.



Con il successo di domenica sul campo della Sampdoria, l'Empoli ha cancellato lo 0 alla voce ''vittorie in trasferta'' che ancora campeggiava tra le statistiche stagionali: e d'altronde è al Castellani che i toscani hanno costruito la loro classifica, collezionando ben 27 punti sui 35 totali. Il Torino, che non ha mai vinto ad Empoli in 8 precedenti in A, è la squadra che più di tutte ha ottenuto un punto quando ha giocato in trasferta nel campionato in corso, ben 13 infatti i pareggi dei granata.

