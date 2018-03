PESARO - Torellone australiano. Esperienza particolare per Giorgio Torelli. L’esterno pesarese classe 1991, uno che ha vestito il biancorosso della Vis per 131 volte tra il 2010 e il 2015, bucando per 11 volte le reti avversarie, da qualche settimana si trova a Melbourne. «Avevo iniziato l’anno all’Amiternina, collezionando nell’Eccellenza abruzzese 11 presenze e 2 gol, prima di passare al Termoli, dove ho segnato altre due volte in cinque uscite, però ho capito quasi subito che le cose non andavano per il verso giusto - racconta dall’altra parte del mondo, tramite i potenti mezzi del web, il 26enne Giorgio Torelli, che ha vestito anche le maglie di Marignanese, Castelfidardo e Torconca - Poi, parlando col mio procuratore, si è palesata la possibilità di venire a fare un’esperienza qui in Australia e l’ho colta al volo. Gioco con i Truganina Hornets con cui ho già esordito in Coppa, aspettando il campionato di serie C che inizia fra un paio di settimane».



Non solo pallone. «Perché è vero che il calcio mi ha sempre accompagnato in ogni fase della mia vita, però è anche un’esperienza di vita. La mattina, per esempio, lavoro nell’azienda edile del presidente della squadra, mentre la sera seguo un corso d’inglese che mi sarà fuor di dubbio utile. Come va? Sicuramente sono in un altro mondo. Sono in Australia da poco, ma già dico che è un’esperienza che consiglio a chiunque, perché ti apre la mente e amplia gli orizzonti».



Giorgio Torelli è fratello di Alberto, centrocampista classe 1995 pure lui lanciato dalla Vis, che oggi milita nel Fano. Le ha detto qualcosa? «Il mio fratellino mi ha sempre appoggiato, così come i miei genitori d’altronde. Scherzando mi ha detto che sarei tornato a casa per Pasqua, ma la scommessa mi sa che stavolta la perde proprio. Rimarrò sicuramente in Australia fino alla fine del campionato, quindi fino a settembre, e poi vedrò il da farsi. La Vis? È sempre nel mio cuore. Continuerò a seguirla anche da lontano: spero proprio che possa togliersi grandi soddisfazioni in questo campionato».



