Esami e test verità domenica dura per Fano Fermana, Samb e Vis

FANO - Due in casa e due in trasferta. E per tutte le marchigiane una domenica che sa molto di esame verità. Tutte in campo alle 14,30 con Fano e Fermana impegnate in casa mentre Samb e Vis Pesaro inseguono punti pesanti in trasferta. Cerca il primo pieno stagionale il Fano che se la vedrà con il Giana Erminio mentre la Fermana attende il sempre ostico Sudtirol. Impegno difficile anche quello che attende la Samb a Ravenna mentre la Vis Pesaro cerca riscontri positivi sul campo del Renate.



FANO-GIANA ERMINIO

FERMANA-SUDTIROL

RAVENNA-SAMB

RENATE-VIS PESARO

