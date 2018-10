Il calciatore svedese Kennedy Bakircioglu è stato protagonista lunedì sera di una straordinaria esultanza dopo un gol: il giocatore dell'Hammarby ha preso al volo, con grande abilità, un bicchiere di birra che gli è stato lanciato dagli spalti e lo ha bevuto continuando correre per festeggiare la rete. «Non ci ho pensato molto», ha detto il 37enne alla televisione svedese. «È abbastanza folle riuscire a fermare un bicchiere al volo, ma ho davvero assaggiato la birra...». L'Hammarby ha vinto 3-0 nella partita contro l'IFK Göteborg. Bakircioglu ha segnato al 79' il terzo gol della sua squadra in un duello valido per Allsvenskan, la prima divisione del calcio svedese.



Stone Cold Steve Austin lives on in the spirit of Hammarby player, Kennedy Bakircioglu’s spirit. 🍺😂 pic.twitter.com/6v7l2Fpanx — Casual Sports News (@casualsportsn) 2 ottobre 2018

