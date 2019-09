Armenia-Italia, dalle 18.00 La Diretta Azzurri a caccia del 5° successo di fila

L'Italia della "gestione" Mancini a Yerevan sfida l'Armenia e va a caccia del quinto successo di fila. Gli azzurri, infatti, guidano il girone di qualificazione alla fase finale degli Europei 2020 grazie ai 12 punti frutto delle quattro vittorie conquistate contro Finlandia (2-0), Liechtenstein (6-0), Grecia (3-0) e Bosnia (2-1). L'Armenia è terza nel raggruppamento con 6 punti in quattro partite (2 vittorie e altrettante sconfitte, con 7 gol segnati e 6 subiti). Nella formazione italiana, unico dubbio tra Bernardeschi ed El Shaarawy con il primo favorito sull'ex romanista. Per quanto riguarda i nostri rivali, occhi su Mkhitaryan appena acquistato dalla Roma.



Le probabili formazioni:



ITALIA (4-3-3); 12 Donnarumma; 16 Florenzi, 19 Bonucci, 13 Romagnoli, 4 Emerson; 6 Verratti, 8 Jorginho, 18 Barella; 14 Chiesa, 9 Belotti, 20 Bernardeschi. In panchina: 1 Sirigu, 22 Meret, 2 Izzo, 5 Mancini, 3 Luca Pellegrini, 15 Sensi, 7 Lorenzo Pellegrini, 10 Tonali, 17 Immobile, 11 Lasagna, 21 El Shaarawy, 23 Grifo. Ct: Mancini



ARMENIA (4-2-3-1): 16 Hayrapetyan; 19 Hambardzumyan, 3 Ishkhanyan, 22 Haroyan, 13 Hovhannisyan; 21 Hovsepyan, 5 Grigoryan; 11 Barseghyan, 18 Mkhitaryan, 10 Ghzaryan; 20 Karapetyan. In panchina: 1 Blegaryan, 12 Meliksetyan, 6 Mkrtchyan, 9 Babayan, 7 Avetisyan, 15 Hovhannisyan, 14 Habardsumyan, 17 Yedigaryan, 2 Miranyan, 16 Haroyan, 4 Vosanyan, 23 Adamyan. Ct: Gyulbudaghyants



Arbitro: Siebert (Germania)

© RIPRODUZIONE RISERVATA