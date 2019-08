Europa League, il Torino batte 4-1 il Debrecen e avanza nei preliminari

Dopo il successo per 3-0 dell'andata ad Alessandria il Torino si impone anche al ritorno in trasferta per 4-1 sugli ungheresi del Debrecen qualificandosi senza problemi al terzo turno dei preliminari di Europa League. Le reti granata portano la firma di Zaza al 25', Izzo al 32', Belotti al 69' e Millico al 92'; il gol dei magiari lo realizza Garba al 52'. Il Torino affronterà al 3° turno la vincente tra i bielorussi dello Shaktyor Soligorsk e i danesi dell'Esbjerg.



© RIPRODUZIONE RISERVATA