Niente Europa League per il Torino, che perde 2-1 contro il Wolverhampton. Le 48 squadre qualificate oggi a Montecarlo (ore 13, diretta su Sky Sport 24, Sky Sport Football, Sky Sport Collection ed Eurosport) conosceranno il loro destino in Europa League con l'obiettivo della finalissima, in programma il 27 maggio 2020 a Danzica, in Polonia. Tra le italiane ci sono Roma e Lazio, entrambe in prima fascia. Tra le big d'Europa, c'è curiosità per la prima parte del cammino di Arsenal, Manchester United, Porto e Siviglia, tutte teste di serie. Per le nostre squadre i pericoli sono il Borussia Moenchengladbach, il Getafe e l'Apoel Nicosia (i ciprioti sono stati sconfitti dall'Ajax nei playoff di Champions). Restrizione nel sorteggio: anche nei gironi di Europa League non potranno essere inserite in un gruppo squadre della stessa nazione. Due le fasce orarie. Ci saranno partite in programma alle 19 e altre in programma alle 21. L'Europa League vale 560 milioni di euro. La quota di partenza è di 140 milioni di euro che sarà suddivisa tra i 48 club (2,92 milioni a testa). Il resto si vedrà.

