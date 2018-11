PORTO SAN GIORGIO - L'Extralight per continuare a sognare, la Termoforgia per ritrovare il sorriso. Domenica di esami per le due squadre marchigiane del campionato di A2 con la squadra di coach Pancotto che davanti al pubblico amico (il via alle 18) se la vedrà contro la Bakery Piacenza per rafforzare il proprio sogno. Ancora alle prese con tanta sfortuna e tante assenze l'Aurora Jesi invece sarà di scena a Roseto: obiettivo del team di coach Cagnazzo quello di invertire la rotta anche se quello abruzzese è notoriamente un parquet molto caldo.

