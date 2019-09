F1, Leclerc in pole a Monza con la Ferrari. Mercedes sconfitte, Vettel è 4°

Charles Leclerc su Ferrari partirà dalla pole position del Gp d'Italia a Monza. Per il pilota della Ferrari è la seconda pole consecutiva ma arrivata questa volta in maniera abbastanza incredibile. Nella Q3 tutti i escono insieme a 2 minuti dalla fine del tempo dopo la bandiera rossa per l'incidente di Raikkonen. Tutti partono molto lentamente con il rischio non riuscire a passare la bandiera e poter fare il tempo e così accade, tranne per Leclerc e Sainz, ma il ferrarista era già in prima posizione chiudendo con il miglior tempo. Condotta di gara però dei piloti che è andata sotto investigazione dei commissari.







Per Leclerc è la quarta pole stagionale e della carriera dopo Bahrain, Austria e Belgio. Al ferrarista è bastato il tempo di 1.19.307 che gli consente di precedere domani in partenza le due Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, staccati rispettivamente di 39 e 47 millesimi. Quarto tempo per l'altra Ferrari di Sebastian Vettel, seguito dalle Renault di Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg, settimo Carlos Sainz (McLaren), seguito da Alexander Albon (Red Bull). Mentre chiude la Top Ten Kimi Raikkonen, con l'Alfa Romeo andato a sbattere nel Q3 prima di riuscire a completare il giro veloce. Subito dietro partirà Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), beffato per appena due millesimi proprio da Raikkonen.

