ANCONA In campo per la 11ª giornata del campionato di Eccellenza dopo Sassoferrato Genga-Porto d’Ascoli 0-2, l’unico anticipo del sabato. Il Tolentino sta pareggiando 0-0 in casa contro il Servigliano, mentre il Fabriano Cerreto è già volato sul 2-0 ad Ascoli contro il Monticelli: al momento cremisi e cartai sarebbero in vetta a pari punti in classifica.



11ª giornata Sassoferrato Genga-Porto d’Ascoli 0-2; Atletico Alma-Camerano 2-1 (Damiano, Marongiu; D’Antonio); Atletico Gallo-Biagio Nazzaro 3-0 (Bartolini, Bellucci, Bartolini); Fossombrone-Porto Sant’Elpidio 0-1 (Cuccù); Marina-Montefano 0-1 (Carotti); Monticelli-Fabriano Cerreto 0-2 (Baldini, Gaggiotti); Pergolese-Grottammare 1-0 (Genghini); Portorecanati-Urbania 0-1 (Cusimano); Tolentino-Servigliano Lorese 0-0.



Classifica: Fabriano Cerreto 24, Tolentino 24, Porto Sant’Elpidio 19, Fossombrone 18, Sassoferrato Genga 18, Urbania 18, Pergolese 16, Atletico Alma 15, Atletico Gallo 15, Marina 15, Servigliano Lorese 15, Porto d’Ascoli 14, Montefano 12, Camerano 11, Biagio Nazzaro 10, Grottammare 10, Portorecanati 6, Monticelli 2.



