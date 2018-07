FANO - È Massimo Epifani il nuovo allenatore dell'Alma, a suggello del patto di collaborazione siglato dal neo direttore generale granata Simone Bernardini col Pescara. La trattativa si sarebbe definitivamente sbloccata nelle ultime ore, dopo che il presidente Claudio Gabellini ha visto sfumare uno dietro l'altro i possibili affari di cessione del club. Classe '74, ex calciatore di C1 e C2, il biondo Epifani aveva già incrociato il proprio destino con quello del Fano da mister del San Nicolò in D. La sua squadra proponeva un buon calcio, ma fatta eccezione per un clamoroso 5-1 rifilato ai fanesi sull'infido sintetico del "Bonolis" di Teramo aveva sempre rimediato severe lezioni dell'Alma di Marco Alessandrini. Nella scorsa stagione il suo amico fraterno Daniele Sebastiani, capace patron dei pescaresi, gli aveva affidato la formazione Primavera dandogli anche la possibilità di giocarsi una chance in B sostituendo l'esonerato Zdenek Zeman. Un'esperienza non felice per l'emergente timoniere, a sua volta licenziato nel giro di cinque giornate. Con lui potrebbe sbarcare a Fano pure Antonio Bocchetti, sempre che l'ex difensore di A non decida di restare a Pagani dove si è ben mosso nel passato campionato all'esordio da direttore sportivo. In arrivo ovviamente giocatori nell'orbita biancazzurra, che tra una decina di giorni partiranno per il ritiro di Frontone.



© RIPRODUZIONE RISERVATA