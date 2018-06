FANO - «Ho firmato un preliminare di contratto per la cessione del 100% della società con un consorzio romano che ha appalti sull’intero territorio nazionale nel settore dei servizi e nei prossimi giorni l’andremo a formalizzare». Un annuncio clamoroso quello fatto ieri attorno alle ore 17 dall’attuale presidente dell’Alma Claudio Gabellini, che alla fine avrebbe dunque deciso di cedere l’intero pacchetto societario e non solamente una semplice quota come invece dichiarato nei giorni scorsi. La trattativa evidentemente si è spinta più in là di quanto lo stesso patron potesse immaginarsi, schiudendogli col progressivo approfondirsi dei contatti uno scenario che però una parte di sé forse sperava. Il Fano si prepara dunque a passare di mano, anche se mancano altri particolari sulla vicenda

