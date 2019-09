PESARO - Tutte in campo alle 15 le quattro squadre marchigiane del girone B di serie C con impegni in casa per Fano, Fermana e Vis Pesaro mentre la Samb sarà impegnata in trasferta sul campo del Ravenna. Avvio di stagione tra alti e bassi per le marchigiane, quelle di oggi saranno partite utili per cercare di capire qualcosa in più relativamente alle squadre di Montero, Pavan, Fontana e Destro.



Impegno in casa come detto per il Fano chiamato con il Sudtirol a confermare quanto di buono fatto a Salò dove Baldini e c. hanno conquistato la prima vittoria della stagione, molto difficile l'esame che attende la Fermana al "Recchioni" contro il Padova con i canarini che hanno sete di riscatto mentre la Vis riceve la visita della Triestina che ha appena cambiato allenatore, esame-Ravenna invece per la Samb.









Le partite di oggi ore 15





Fano-Sudtirol



Fermana-Padova



Gubbio-Feralpi Salò



Ravenna-Samb



Vis Pesaro-Triestina



Arzignano-Reggio Audace



Cesena-Imolese



Modena-Rimini



Virtus Verona-Vicenza









La classifica prima di oggi:



Padova 16, reggio Audace 14, Vicenza 12, Piacenza, Carpi 11, Sudtirol 10, Samb 9, Feralpi Salò 9, Fermana, Ravenna, Cesena, Vis Pesaro, Triestina; Virtus Verona 7, Modena, Rimini, Fano 6, Gubbio 4, Arzignano Chiampo 3, Imolese 2.

