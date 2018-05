Gabellini-Roguletti, altri contatti per dare forma al Fano del futuro

FANO - Riunione domenicale in famiglia oggi per Claudio Gabellini e Matteo Roguletti, ma i due si incontreranno rispettivamente nelle vesti di presidente e responsabile del settore giovanile dell’Alma e non come patrigno e figliastro. Sul tavolo ci saranno decisioni importanti da prendere, al termine di un periodo di casting nel corso del quale i vertici del club granata hanno approfondito la propria conoscenza con alcune figure professionali del mondo del calcio.



Direttori generali, direttore sportivi e dirigenti che hanno competenze in entrambe le mansioni sono passati al vaglio nelle ultime settimane, ma adesso si è arrivati al dunque con una rosa ristretta a due o tre nomi. Nel frattempo sono circolati quelli di Ivone De Franceschi, Federico Crovari, Moreno Zocchi, Oberdan Melini, Armando Ortoli, Alessandro Merlin e Pietro Doronzo, la sensazione però è che il prescelto possa essere il classico mister X.



Una pista cioè mantenuta sin qui sotto stretto riserbo, forse per non bruciarla o magari perché si tratta di un personaggio attualmente vincolato ad un’altra società. Il nodo si sta comunque per sciogliere e darà il via libera ad altre mosse per logica subordinate, leggasi allenatore e giocatori. Oscar Brevi e i tanti calciatori protagonisti della seconda spericolata salvezza fanese in scadenza di contratto attendono sviluppi e intanto si guardano attorno, dopo aver espresso il proprio gradimento verso un’eventuale trattativa per la riconferma. Gli unici con un accordo in mano anche per la prossima stagione sono Alberto Filippini, Giordano Fioretti e Domenico Germinale.

