FANO - Un'altra domenica importante per le quattro squadre marchigiane impegnate nel girone B del campionato di C1 con due di loro impegnate in casa e due in trasferta. Calcio d'inizio per tutte alle 16,30 con il Fano che al "Mancini" proverà contro il Renate a bissare il successo ottenuto nel recupero contro la Fermana. A proposito dei canarini di Destro, ecco un test impegnativo per i gialloblù al "Recchioni" contro la deludente Ternana. Impegni esterni invece per Samb e Vis Pesaro con i rossoblù di Magi impegnati sul campo del Suditirol mentre i biancorossi saranno di scena a Salò contro al Feralpi.

