PESARO - Vigilia di Pasqua con partite fondamentali per le quattro squadre marchigiane impegnate nel campionato di serie C. PUnti pesantissimi quelli in palio al "Mancini" dove il Fano non ha alternative e deve vincere il confronto diretto in chiave salvezza contro la Virtus Verona (il via alle 16,30), impegnata in casa anche la Fermana che sempre alle 16,30 se la vedrà al "Recchioni" contro l'Imolese mentre giocheranno in notturna (il via alle 20,30) sia la Samb al "Neri" di Rimini che la Vis che proverà a confermarsi a Teramo dopo la vittoria nel derby con il Fano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA