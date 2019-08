ANCONA Comincia oggi il campionato di serie C, con la Vis Pesaro prima delle squadre marchigiane a scendere in campo. La partita dei biancorossi con il Sudtirol è cominciata alle ore 15 e l'inizio è stato una vera doccia fredda per i ragazzi di Pavan, che hanno subito il primo gol al 18' e il secondo al 33'. Il Sudtirol dunque ha chiuso i primi 45' in vantaggio per 2-0 gfazie alle reti di Morosini e Mazzocchi. Ora la Vis ha tutti i secondi 45' per rimediare, ma certo la strada è in salita. alle 17.30 scenderanno in campo le altre tre squadre marchigiane del girone B.

Seguono aggiornamenti in tempo reale.



FANO SAMB 0-0 (ore 17.30)



FERMANA-RAVENNA 0-0 (ore 17.30)

