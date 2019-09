FANO - L’Alma vorrebbe cambiare il finale della storia sabato a Gubbio, dove dal primo duello in trasferta coi rossoblù datato 18 settembre 1938 e terminato 0-0 in C i fanesi non hanno mai vinto. Sono diciannove per la precisione i precedenti in campionato nella tana del lupo eugubino, che contro i granata ha fin qui inanellato nel proprio stadio dieci successi e nove pareggi. Proprio con un pari a reti bianche si è concluso l’ultimo incrocio al Barbetti, il 7 ottobre scorso, nel quale il Fano ha interrotto una striscia nera di sei sconfitte di fila. In questa stagione Alma e Gubbio si sono per altro già sfidate su quel campo, il 4 agosto, ma si giocava per il triangolare della prima fase della Coppa Italia di categoria e i fanesi erano schierati con la formazione Berretti. Dal 6-0 determinato quella sera dalle segnature di Battista, Sbaffo, Tavernelli, Malaccari, De Silvestro e Meli non si possono pertanto trarre indicazioni utili in vista del confronto numero 20 della serie nella città di Sant’Ubaldo e 39° complessivo tra rossoblù e granata in campionato.

