FANO - In campo tre sole marchigiane, già perchè la quarta, la Samb, rimarrà ferma a causa del nodo-ricorsi che coinvolge la Ternana squadra cui doveva far visita l'undici di mister Roselli. Tre squadre in campo, due che giocheranno davanti al pubblico amico con la sola Fermana chiamata al difficilissimo esame di Pordenone. Match in casa invece - tutte le partite inizieranno alle 14,30 - per Vis e Fano con la squadra biancorossa che se la vedrà con l'Imolese mentre il match del "Mancini" ha sapori speciali con i granata chiamati a fermare la voglia di riscatto del Monza.

