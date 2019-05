ANCONA - Ultimi 90 minuti cruciali per il Fano, ultimo in classifica a -3 e costretto a vincere contro la Triestina e a sperare che non finisca pari Rimini-Renate, con le quali è in vantaggio negli scontri diretti, per evitare la retrocessione in D. La Vis Pesaro, ormai salva matematicamente, sta perdendo 2-0 a Gorgonzola in casa della Giana Erminio. La Samb sta invece vincendo 1-0 nel derby a Fermo.



38ª giornata: Albinoleffe-Vicenza 0-0; Fano-Triestina 0-0; Feralpisalò-Pordenone 1-0; Fermana-Samb 0-1; Giana Erminio-Vis Pesaro 2-0; Gubbio-Virtus Verona 1-0; Ravenna-Imolese 3-1; Rimini-Renate 0-0; Sudtirol-Monza 0-2; Teramo-Ternana 0-0.



Classifica: Pordenone 72, Triestina (-1) 68, FeralpiSalò 64, Imolese 61, Monza 60, Ravenna 57, Südtirol 55, Samb 50, Vicenza 49, Fermana 47, Ternana 44, AlbinoLeffe 44, Giana Erminio 44, Gubbio 44, Teramo 43, Vis Pesaro 42, Renate 39, Rimini 39, Virtus Verona 38, Fano 36.



