SARNANO - Sotto il bel sole di Sarnano la Ferrman ha giocato nel pomeriggio una partita amichevole con lo Spezia, quotata squadra di serie B, uscendone sconfitta per 3-0. La squadra gialloblù, ancora incompleta, ha dimostrato di dover fare molti passi avanti, ma per fortuna il tempo non manca a mister Destro, che ha avuto anche buone risultanze da alcuni giocatori.

FERMANA (4-3-3): Palombo (12’ st Valentini); De Pascalis (25’ st Giorgio), Comotto (1’ st Manetta), Scrosta, Sperotto; Mantini (35’ st Fiumicetti), Isacco (12’ st Nasic), Ricciardi; Liguori (12’ st Bellini), Cognigni (1’ st Nepi, 35’ st Cardinali), D’Angelo (1’ st Zerbo). All. Destro

SPEZIA (4-3-3): Krapikas; Marchizza, De Col, Terzi, Ramos; Bartolomei, Matteo Ricci, Mora (25’ st De Francesco); Federico Ricci, Gudjhonsen (20’ st Pinto), Gyasi All. Italiano

RETI: 18’ Mora, 23’ e 35’ st Federico Ricci

