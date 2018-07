SARNANO La Fermana esce sconfitta ma a testa alta dalla prima delle due amichevoli ravvicinate con una squadra di B. Col Perugia è finita 2-0 per gli umbri e chissà se ora venerdì i canarini si sobbarcheranno davvero un lungo viaggio verso l’Emilia per andare ad affrontare il Carpi, test organizzato nell’affare Petrucci, ora che l’ascolano se n’è già andato alla Vis Pesaro. Impegno che, ci mancherebbe, sarà sicuramente rispettato. Al cospetto del Perugia, entrando nel dettaglio della cronaca, Destro è ripartito da 8/11 dell’anno scorso puntellando il suo 4-4-2 con i nuovi Soprano, stopper accanto a Comotto, Sarzi Puttini, terzino sinistro, e Zerbo, davanti in tandem con Cognigni. Si ricomincia dunque dal modulo con cui nella stagione passata i canarini agguantarono il maggior numero di punti, anche se rivedere Misin esterno sinistro adattato riscopre una falla scoperta da mesi. Così come Maurizi ad oggi vice Petrucci appare ancora una forzatura: la Fermana dal mercato dovrà uscire potenziata sulle fasce. Il campione del mondo Alessandro Nesta, dal canto suo, ha puntato sull’ex Maceratese e Tolentino Melchiorri, mentre ha tenuto a riposo la vecchia conoscenza di Ancona e Ascoli Mustacchio.



FERMANA (4-4-2) Valentini; Clemente, Comotto, Soprano, Sarzi Puttini; Maurizi, Grieco, Urbinati, Misin; Zerbo, Cognigni. (Entrati nella ripresa: Ginestra, Colonna, Guerra, Massaroni, Marozzi, Palumbo, Nasic, Cremona, Montagnoli, Kacorri, Raccichini) All. Destro.



RETI: 15’pt autorete Valentini, 31’pt Buonaiuto su rigore

