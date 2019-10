FERMO - La Fermana ha comunicato che da ieri sono in prova agli ordini del neo tecnico Mauro Antonioli due calciatori, entrambi svincolati attualmente, che saranno dunque valutati dallo staff tecnico. Si tratta del difensore centrale Paolo Hernan Dellafiore, italoargentino classe 1985: per lui una lunghissima esperienza in A e B con le maglie di Inter (con cui ha fatto la trafila nelle giovanili), Spezia, Torino, Palermo, Parma, Cesena, Siena, Padova e Latina. Per Dellafiore anche tante presenze in serie A, oltre che in B

In prova c'è anche il giovane ghanese Patrick Kojo Asma, jolly utilizzabile in difesa e a centrocampo classe 1996, scuola Atalanta: per lui esperienze anche con Salernitana, Avellino e Senica (Serie A Slovacca).

