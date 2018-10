ANCONA - Sono terminate alle 20 le ultime partite della quinta giornata del girone del campionato di calcio di Serie C. Due le squadre marchigiane in campo



FERMANA-RAVENNA 0-2 - E' nata male e finita peggio al Bruno Recchioni la partita della Fermana, capolista in classifica e ancora con la porta imbattuta. I romagnoli infatti hanno infranto l'imbattibilità di Ginestra grazie ad un rigore realizzato da Galuppini al 32', appena 5' dopo un'autorete di Comotto ha dato al Ravenna il gol del 2-0. Nella ripresa inutile assalto dei gialloblù, che guadagnano solo un cartellino rosso per Scrosta alla fine dei minuti di recupero.



GUBBIO-FANO 0-0 - Reti bianche al Barbetti dove l'Alma Juventus ha retto molto bene su un campo dove in 80 anni di sfide non ha mai vinto, totalizzando 8 pareggi e 8 sconfitte.



Questa la classifica: Pordenone 11, Triestina 10, Monza 10, Fermana 10, L.R. Vicenza 9, Imolese 9, Südtirol 8, Ravenna 7, Rimini 6, Renate 5, Giana Erminio 5, Vis Pesaro 5, Gubbio 4, AlbinoLeffe 4, FeralpiSalò 4, Fano 3, Samb 3, Teramo 3, Virtus Verona 3, Ternana 2

© RIPRODUZIONE RISERVATA