FERMO - La Fermana punta tutto sugli esterni. L'amichevole con il Carpi dell'altro giorno è servita per accelerare sul fronte Andrea Petrucci. Il ritorno dell'ala ascolana sta diventando sempre più probabile. In questo week end potrebbe esserci lo spunto decisivo dei canarini (nell'affare rientrerebbe pure Bachir Manè, di nuovo a Fermo dopo un anno al Gozzano, ove ha giocato in prestito via Carpi). Parallelamente, i canarini stanno lavorando su un altro fronte stuzzicante, quello che porta all'ex Potenza Antonio Bacio Terracino, brioso giocatore offensivo classe '92. Il napoletano, che aveva affrontato la Fermana quando indossava la maglia del Teramo, è un profilo che piace moltissimo per la sua capacità di giocare sia sull'esterno che dietro alla punta. Il ragazzo va sedotto e pare che la Fermana ci stia riuscendo. Le parti non sono cosi distanti e sembra che ci sia stato un congruo avvicinamento. Nel frattempo i gialloblù, a proposito di ali, hanno ufficializzato un'operazione in entrata: è arrivato in prestito dall' Hellas Verona il giovane attaccante classe 2000, Alberto Fiumicetti, autore lo scorso anno di ben 8 reti ma in Primavera 2, la serie B delle Primavere.

