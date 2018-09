ANCONA - Fermana e Samb in casa, rispettivamente contro Virtus Vecomp Verona e Renate, Fano e Vis Pesaro entrambe in trasferta in Friuli: i granata saranno di scena a Pordenone contro l’ex Germinale, i pesaresi al Nereo Rocco contro la Triestina. Reso noto dalla Lega Pro i calendari dei tre giorni di Serie C, le marchigiane sono tutte insieme nel B. Si inizia mercoledì 19 settembre, ma chi vuole può anticipare la partita a domenica 16 o martedì 18, ultima giornata di campionato il 5 maggio prima dei consueti playoff e playout. Il derby Fano-Vis si disputerà il 12 dicembre alla 16ª giornata, ritorno il 14 aprile. Samb-Fermana è in calendario il 26 dicembre proprio all’ultima giornata, ritorno il 5 maggio.



Ecco le partite della 1ª giornata del girone B di Serie C: Fermana-Virtus Verona, Gubbio-Ravenna, Imolese-Albinoleffe, LR Vicenza-Giana Erminio, Monza-Feralpisalò, Pordenone-Fano, Samb-Renate, Sudtirol-Teramo, Ternana-Rimini e Triestina-Vis Pesaro



Ci sarà tanta Serie C in mezzo alla settimana. Ben sette i turni infrasettimanali nella stagione 2018/19: il primo la prossima settimana, mercoledì 19 settembre, debutto del campionato. Poi mercoledì 26 settembre e mercoledì 17 ottobre, quindi mercoledì 12 dicembre e mercoledì 26 dicembre per un vero e proprio Boxing Day in stile Premier League. Nell’anno nuovo si giocherà anche mercoledì 23 gennaio e infine mercoledì 13 febbraio. Durante le festività natalizie ben tre turni in una settimana: al 26, infatti, si aggiungono le due domeniche del 23 e del 30 dicembre.



