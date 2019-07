ANCONA - Ci saranno Fermana, Samb e anche il Matelica nella Tim Cup 2019/2020. La Lega Pro ha diffuso l’elenco dei 29 club di Serie C ammessi: sono Padova, Carpi, Piacenza, Arezzo, Pro Vercelli, Siena, Carrarese, Pro Patria, Novara, Alessandria, Triestina, Imolese, Feralpisalò, Monza, Sudtirol, Ravenna, Vicenza, Sambenedettese, Fermana, Catanzaro, Catania, Potenza, Virtus Francavilla, Reggina, Monopoli, Casertana, Rende, Cavese, Viterbese.

Saranno invece Adriese, Fasano, Fanfulla, Lanusei, Mantova, appunto il Matelica, Ponsacco, Sanremese e Turris, le nove squadre di Serie D che prenderanno parte Tim Cup: impegno di prestigio nella massima competizione nazionale che assegna la coccarda tricolore. Le società di Serie D scenderanno in campo il 4, l’11 e il 18 di agosto, in coincidenza con i primi tre turni della manifestazione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA