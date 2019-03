FERMO - Ancora una giornata difficile e al tempo stesso importante per le squadre marchigiane che partecipano al campionato di serie C. Giocano in casa Fermana e Samb, impegni in trasferta invece per Vis Pesaro e Ravenna.





Dopo aver sbancato Teramo, ecco la sfida al "Bruno Recchioni" contro il Rimini per la Fermana che cerca la conferma per confermare e magari migliorare la sua già interessante classifica. Partita casalinga anche per la Samb che dopo lo 0-0 di mercoledì sera nel recupero del "Liberati" se la vedrà con il sempre temibile Vicenza.



Match in trasferta invece per la Vis che sarà di scena al "Brianteo" di Monza, non meno facile la gara del Fano che frà visita al Ravenna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA