ANCONA Sono scese in campo tutte alle 14.30 le squadre marchigiane della Serie C girone B, questa la situazione in diretta sui vari campi.



FERMANA - FANO 2-0 La forza della squadra di Destro è emersa prepotentemente fin dall'inizio, parallelamente alla fragilità dei granata di Epifani. La Fermana è passata in vantaggio già al 6' con Lupoli, per poi superare indenne l'abbozzo di reazione dell'Alma Juventus. I gialloblù anzi raddoppiavano al 40' del primo tempo con Giandomenico, ed ora per il Fano la situazione è ancora più critica.



SAMB-FERALPISALO' 1-0 Una Samb sempre più nella bufera è passata in vantaggio già al 10' del primo tempo sulla Feralpisalò, grazie ad un gol di Rapisarda, quasi sempre uno dei più positivi. Una vittoria satrebbe un vero toccasana per i rossoblù di Roselli, che si ritroverebbero ben sopra la zona playout.



SUDTIROL - VIS PESARO 0-0 Ancora reti bianche a Bolzano, dove la Vis Pesaro sta confermando la sua solidità, al cospetto di una delle big del girone. Nel primo tempo i biancorossi di Colucci non hanno patito più di tanto gli attacchi dei sudtirolesi, in cui milita tra gli altri l'ex vissino Costantino. Prima della partita è stato ricordato Cristian Zanvettor, giocatore di entrambe le squadre, scomparso in un incidente stradale nel 1994.

© RIPRODUZIONE RISERVATA