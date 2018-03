FERMO - Bel pareggio in rimonta della Fermana al Recchioni contro la Reggiana nella 29ª giornata del girone B di Serie C, in cui sia il Fano che la Samb riposavano. Gli emiliani sono passati in vantaggio al 30' con Riverola e hanno raddoppiato al 34' con Cattaneo. La Reggiana è sul doppio vantaggio a metà ripresa, in totale controllo della gara. La Fermana si sbatte alla ricerca dell’episodio che possa riaprirla ma la curva non apprezza lo spettacolo. “Noi vogliamo gente che lotta”, “Tirate fuori gli attributi”, i cori. Chissà che avranno pensato i calciatori gialloblù che da tre anni stanno regalando alla città un sogno. All’improvviso, poi, un lampo. Il portiere Facchin, nel giorno dell’ultimo tributo ad Astori suo ex compagno nella Primavera del Milan, la combina grossa facendosi scivolare dalle mani un pallone banale che finisce in porta: è l’1-2 che riaccende le speranze. La rete del 2-2 la sigla poi Lupoli al 74'. Canarini in dieci nel finale per l'espulsione di Misin.

