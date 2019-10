PESARO - Che giornata per le marchigiane di serie C. Sfide intriganti, duelli avvincenti e la speranza che il bottino possa essere cospicuo. Fano, Vis Pesaro e Samb in campo alle 15, la sola Fermana alle 17,30.





Partita importante quella che attende al "Mancini" il Fano contro il Rimini in una sorta di derby che mette in palio punti pesanti cosiccome è molto attesa anche la sfida del "Manuzzi" dove la Samb cercherà di proseguire sul suo trend positivo contro il Cesena in un match che di certo farà registrare una grande cornice di pubblico.





Deve far bene la Vis che a Verona se la vedrà con la Virtus mentre mette in palio punti pesanti in ottica salvezza la sfida del "Recchioni" con la Fermana assetata di punti che sfiderà l'Imolese attualmente all'ultimo posto in classifica con due soli punti.





Le partite di oggi.



Ore 15: Fano-Rimini, Cesena-Samb, FeralpiSalò-Südtirol, Gubbio-Carpi, Reggio Audace-Triestina, Virtus Verona-Vis Pesaro,



Ore 17,30: ArzignanoChiampo-Modena, Fermana-Imolese, Piacenza-L.R. Vicenza.







La classifica: Padova 22, L.R. Vicenza 18, Reggio Audace, Sudtirol 16, Samb 15, Piacenza, Carpi 14, Cesena, Ravenna, Virtus Verona e Triestina 10, Fano, Feralpi Salò, Modena 9,. Vis Pesaro, Fermana 8, Gubbio, Rimini 6, Arzignano Chiampo 4, Imolese 2.

