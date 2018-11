PESARO - Che domenica nel campionato di serie C! Riflettori puntati sulla sorprendente Fermana che proverà al "Neri" di Rimini a difendere il primo posto in classifica contro una squadra - quella romagnola - che è stata sinora molto alterna (solo 8 punti all'attivo). In trasferta anche la Samb che sarà impegnata a Vicenza in un match difficile da cui i rossoblù chiedono però punti per dare forza all'operazione rimonta. Giocano in casa invece il Fano (alle 14,30 il via come anche le partite di Rimini e Vicenza) che ospita il temibile Ravenna e anche la Vis che se la vedrà al Benelli - calcio d'inizio alle 18,30 - contro il Monza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA