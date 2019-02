«Quest'anno celebriamo il 90/o anniversario. Siam ben consapevoli della responsabilità che comporta la nostra storia gloriosa e capiamo bene che ci sono grandi aspettative». Sono le parole dell'ad di Ferrari Louis Camilleri, che ha aperto la cerimonia di presentazione della nuova monoposto, la SF90 , che punterà al titolo nel mondiale di Formula 1 del 2019. «Rappresentiamo l'orgoglio della nazione, milioni di tifosi. È una responsabilità che accettiamo con gioia, con fiducia nel talento di uomini che e donne che lavorano instancabilmente per rendere realtà le nostre ambizioni».





ROSSO MENO ACCESO E DEDICA PER I 90 ANNI Nel nome della prima monoposto Ferrari della presidenza John Elkann c'è, come previsto, la dedica ai 90 anni di storia della Rossa di Maranello. All'occhio spuntano subito due caratteristiche evidenti: la tinta rossa meno accesa, inserti neri e linee semplici, specialmente nell'ala anteriore per assecondare le nuove norme regolamentari sull'aerodinamica. L'auto è stata svelata a Maranello in attesa di debuttare in pista lunedì, nei test di Barcellona e poi in campionato il 17 marzo a Melbourne, per rompere il digiuno iridato che va avanti dal 2007.



PARLA BINOTTO La SF90 è stata svelata alla presenza del presidente, dell'ad Louis Camilleri, del nuovo team principal Mattia Binotto, oltre che dei piloti Sebastian Vettel e Charles Leclerc e di Piero Ferrari, figlio del Drake e vicepresidente. «Sono orgoglioso di lavorare in questo team per portare avanti il sogno di Enzo Ferrari», ha detto il nuovo team principal Mattia Binotto, durante la cerimonia di lancio. Un incarico che vive «con orgoglio, sentendo il dovere di perseverare la tradizione della scuderia e del nostro fondatore. Questa è la nostra missione».

